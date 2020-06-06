Reuters: Trablus güçleri güneye doğru ilerlemeye devam ediyor, Libya Ulusal Ordusu geçen yılki kazanımlarını büyük oranda kaybetti

T24 Dış Haberler

Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne(UMH) bağlı güçlerin dün Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus yakınlarındaki son kalesi olan Terhune'yi kontrol altına aldıktan sonra güneye doğru ilerlemeye devam ettiği belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre Hafter'e bağlı güçlerin Trablus kuşatmasının çökmesinden faydalanan UMH güçleri, Libya'nın kuzeybatısının kontrolünü çoğunlukla sağladı. Bu, Hafter'e bağlı güçlerin geçen sene ele geçirdiği toprakların çoğunu kaybettiği anlamına geliyor.

Libya Ulusal Ordusu kaynakları Tarhune'den sonra daha da doğuya; Sirte'ye ve Libya'nın merkezinde bulunan El Cufra hava üssüne çekildiklerini bildirdi.

Libya Ulusal Ordusu Ahmet el-Mismari, müttefik ülkelerin kendilerine savaşmaya son vermelerini söylediğini ancak Türkiye'ye karşı verdiklerini iddia ettikleri "kutsal savaşın" süreceğini iddia etti.