Reuters: TCMB, lirayı desteklemek için geçen hafta 4 milyar dolar sattı

T24 Ekonomi Servisi

Reuters Haber Ajansı, bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dolar karşısında yüzde 5 değer kaybeden lirayı desteklemek için geride kalan haftada 4 milyar dolar sattığını aktardı.

Reuters'ın haberinde salı günü ise 1 ila 2 milyar doların, kurlardaki yükselişi kontrol altında tutabilmek için TCMB tarafından satıldığı öne sürüldü.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Türk Lirası'nın hafta başındaki yaşadığı kayıplar sonucunda 14,65'lere kadar geldiği hatırlatılan haberde, TCMB'nin net rezervlerinin söz konusu satış işlemleri sonucunda 25 Şubat haftasında 1 milyar dolar azaldığı belirtildi.

Net rezervler geçen hafta 19,8 milyar dolar seviyesindeyken, bu haftaya ilişkin verileri yarın 14.30'da TCMB tarafından duyurulacak.