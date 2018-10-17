Reuters, "Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu görevden alındı" haberini geri çekti

Suudi Arabistan merkezli çevrimiçi Sabq gazetesi, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin görevden alındığı öne sürdü. Ancak Ruters, yine Suudi kaynaklara dayandırarak aboneleri ile paylaştığı aynı yöndeki haberi geri çekti.

Reuters, haberini geri çekmenin gerekçesi olarak, kaynak olarak sunduğu Suudi basınında böyle bir haberin yer almamasını gösterdi.

Suudi Arabistan merkezli çevrimiçi Sabq gazetesinin resmi makamlara dayandırdığı haberinde, başkonsolosun görevinden alındığını ve konu hakkında yapılan soruşturmaya dahil olacağını duyurdu.

Haberde başkonsolosun 'ihlaller' nedeniyle görevden alındığı yer alırken bu ihlallerin niteliği konusunda bilgi paylaşılmadı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi dün tarifeli uçakla İstanbul'dan ayrılmıştı.

Ne olmuştu?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiği 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor. Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, Suudi yetkililer ise bu iddiaları yalanlıyor.

Türk yetkililer, 15 Ekim'den 16 Ekim sabahına kadar 9 saat boyunca başkonsoloslukta arama yaptı. Yetkililer, Suudi başkonsolosluğun konutunda da arama yapabilmek için izin bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkonsoloslukta incelemelerde bulunan ekiplerin 'yeni boyanmış duvarlarla karşılaştıklarını' söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Suudi Arabistan ziyaretinden sonra Türkiye'de temaslarda bulundu.