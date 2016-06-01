Reuters: Suriye Demokratik Güçleri Menbic'e ilerlemeye başladı

Reuters haber ajansı, Arap, Süryani ve Kürt işbirliğiyle kurulan Surye Demokratik Güçlerinin ABD özel harekat birimlerinin ve hava operasyonlarının da desteğiyle IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) elindeki stratejik Menbic bölgesine doğru ilerlemeye başladığını aktarıyor.

Harekata Türkiye'nin de topçu ateşiyle destek vereceği ifade edilen haberde, Ankara'nın destek şartının ise Menbic'in IŞİD'den alınmasında Kürt YPG güçlerinin değil, Arap grupların etkin rol oynaması olduğu ifade ediliyor.

ABD ve Suriye Demokratik Güçleri'nin Türkiye'nin taleplerini kabul ettiğini aktaran Reuters'ın konuştuğu bir ABD'li askeri yetkili, Menbic alındıktan sonra YPG bölgede kalmayacak... Böylece tarihsel olarak Suriyeli Arapları yaşadığı bölgeyi yine Suriyeli Araplar kontrol edecek" dedi.

Yetkili, operasyona Türkiye'nin de destek verdiğini bir kez daha yineledi.

Türkiye'den 'ortak operasyon' çağrısı

Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzakta olan Menbic,IŞİD'in sınır bölgesinde kontrol ettiği stratejik noktalardan birisi olarak görülüyor.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkili Menbic ve çevresinin IŞİD için Avrupa'ya açılan son kapılardan birisi olduğunu vurguluyor ve örgüt militanlarının Suriye - Türkiye sınırını Menbic üzerinden geçtiğini ifade ediyor.

Türkiye, Cerablus - Azez hattı arasında buluan Menbic'de YPG'nin ilerlemesini istemediğini daha önce de dile getirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salı günü Antalya'da katıldığı bir toplantıda konuşurken, 'Mare Hattı' olarak nitelenen ve Menbic'i de içine alan Azez - Cerablus arasındaki 98 kilometrelik bölgeyi kapsayan alanın Türkiye'yle ABD'nin ortak operasyonuyla temizlenebileceğini söylemişti.

Çavuşoğlu, ABD'nin bölgede Türkiye tarafından 'terör örgütü' olarak kabul edilen YPG ile işbirliğine gitmesini eleştirerek, "Oysa ABD ile güçleri birleştirsek, onların özel güçleri var, bizim özel güçlerimiz var. Bir taraftan 98 kilometrelik alanda Afrin’den bu tarafa zaten muhalefetin bir ilerlemesi var. Cerablus hattından bir cephe açılsa aşağıya doğru temizlenip Menbic cebi kapatıldıktan sonra rahatlıkla Rakka’ya doğru gidilebilir" demişti.

ABD askerleri de katılacak

Dün Suriye Demokratik Güçlerinin Arap kuvvetler öncülüğünde başlattığı Menbic harekatına ABD özel harekat birliklerinin de katıldığı ifade ediliyor.

Reuters'a konuşan ABD'li askeri yetkili, özel harekat birliklerinin sadece yerel kuvvetlere danışmanlık için bölgede bulunduğunu vurgulayarak "Cepheye ne kadar yaklaşmaları gerekiyorsa o kadar yaklaşacaklar. Ancak sıcak çatışmaya girmeyecekler" dedi.

Yetkili, Menbic'in IŞİD'den alınmasıyla birlikte örgütün büyük ölçüde izole edilebileceğini de vurguladı.