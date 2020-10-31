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Dünya

Reuters: Nice'teki saldırıyla bağlantılı olarak üçüncü bir kişi gözaltına alındı

31 Ekim 2020 11:46

T24 Dış Haberler

Reuters'a konuşan polis kaynakları, Nice'te perşembe günü kiliseye yapılan saldırıyla ilgili olarak üçüncü bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynaklar, bahsi geçen üçüncü şüphelinin cuma günü gözaltına alındığını ifade etti.

Perşembe günü meydana gelen saldırıda bir kişi kilisenin içindeki üç kişiyi öldürmüştü. Öldürülenlerden birinin kafası kesilmişti. Kısa süre önce de dersinde Hz. Muhammed'i resmeden Charlie Hebdo karikatürünü öğrencilerine gösteren bir öğretmen Paris'te kafası kesilerek katledilmişti. 

Nice'teki saldırıyı Tunus vatandaşı olan Brahim Aouissaoui'nin gerçekleştirdiğine inanılıyor.

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