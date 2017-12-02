Reuters: Medya Zarrab davasını görmedi, Türkler habere aç kaldı!

Türkiye’de gazetelerin Reza Zarrab davasını haberleştirme biçimi, İngiliz haber ajansı Reuters’a haber oldu. Reuters, dünya çapındaki abonelerine ‘Türkler altın tüccarının davası için sosyal medyanın başında toplandı’ başlığıyla duyurduğu haberde, Türkiye medyasını eleştirdi. Haberde, “Türkiye’nin siyasi ve mali konulardaki liderlerinin yasadışı davranışları bu hafta ülkede büyük şaşkınlık yarattı ancak bazı gazetelerin bunun yerine mahkeme salonu komplolarına ve kıyafetlere odaklanması nedeniyle çok sayıda Türk habere aç kaldı” ifadeleri kullanıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Reuters, Habertürk gazetesinin duruşmanın ikinci gününden sonra haberi Reza Zarrab’ın kıyafetleri üzerinden görmesini eleştirdi:

“Davanın ana tanığı olan Reza Zarrab’ın New York’taki mahkeme salonunda, İran’ın yaptırımları ihlal etmesine yardımcı olmak için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir işleme onay verdiğini söylemesinin ardından Habertürk birinci sayfasındaki haberde ‘2. gün casual chic’ başlığını kullandı.”

"Uyanıklık"

Reuters habere şu ifadelerle devam etti: “Diğer yayınlar gibi Habertürk de önemli meseleleri uyanık bir biçimde atlamıştı. Erdoğan geçen yılki başarısız darbe girişimi sonrası çok sayıda gazetecinin de hapse atıldığı, yargıdan medyaya uzanan bir baskının başındaki isim. Aynı zamanda, kendisine hakaret ettiğini düşündüğü kişileri de sık sık mahkemeye verdi.”

Haberde, ‘hükümet yanlısı’ diye nitelenen Star gazetesinin Zarrab davasını birinci sayfasından ‘Amerikan tiyatrosu’ başlığıyla gördüğü de belirtildi.

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Reuters, “Sınırlı veya şüpheci haberler, meraklı Türklerin #Zarrabcase ve #Zarrabkonusuyor etiketlerinin trending topic haline geldiği Twitter’a yönelmesine yol açtı. Davanın bu hafta başlamasından bu yana Twitter’da Zarrab’la ilgili binlerce tweet, retweet ve yanıt yazıldı… Mahkeme salonundan tweet atan gazetecilerin takipçi sayıları son iki günde tavan yaptı, bazı vakalarda 20 kattan fazla arttı. Bir muhabirin tweetleri eşzamanlı olarak Türkçe’ye tercüme ediliyor ve bu hesap şu ana dek 10 bin kişi tarafından izleniyor” ifadelerini kullandı.

"Rüşvetlerin efendisini film gibi izliyoruz"

Gazeteye konuşan Ankaralı bir öğrenci “Davayı burada televizyon veya gazetelerde göremiyorsunuz. Ya haberleri kesiyorlar ya da söz etmiyorlar” derken bir başka kişi de davayı ‘film gibi izlediklerini’ anlattı: “Hükümetin Twitter’ı hâlâ yasaklamamış olmasına şaşkınım. Arkadaşlarımla gece geç saatlere kadar oturup davayı Twitter’dan takip ediyoruz. Hatta sanki bir film gecesiymiş gibi patlamış mısır yapıyoruz. Davaya ‘Rüşvetlerin Efendisi’ diyoruz.”