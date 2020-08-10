Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından istifa etti 

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun baskılar üzerine istifa etti.

Reuters'ta yer alan haberde, Lübnan Sağlık Bakanı, Beyrut'taki patlama sonrasında gerçekleşen hükümet karşıtı protestoların ardından Lübnan hükümetinin istifasını sunduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Hamad Hassan, kabine toplantısı sonrası "Başbakan Cumhurbaşkanlığı'na giderek istifa eden bütün bakanların listesini verecek" dedi.

4 bakan istifa etmişti

Lübnan'da başkent Beyrut'ta geçen hafta 200'den fazla insanın hayatını kaybettiği patlama ve sonrasında yaşanan protestoların ardından hükûmetten istifalar gelmişti.

Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Çevre Bakanı Demyanos Katar, Adalet Bakanı Marie-Claude Najem, Maliye Bakanı Ghazi Wazni istifa ettiğini duyurmuştu.

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Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada en az 200 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar günlerdir Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.

Ayrıntılar gelecek...