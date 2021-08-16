Kabil Havalimanı'nda ABD güçleri havaya ateş açtı; oluşan izdihamda beş kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesiyle şehirden ayrılmak için havalimanına yüzlerce insan gitti. ABD güçlerinin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığı bilinirken havaalanında beş kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Reuters’a telefonla bağlanan ABD'li yetkili “Kalabalık kontrolden çıkmıştı. Kaosu dağıtmak için ateş açıldı” dedi.

Görgü tanıkları, Kabil Havalimanı'nda beş kişinin cesedinin bir araca taşındığını gördüklerini aktardı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, pazar akşam saatlerinde "kan dökülmesini istemediğini" belirterek ülkeyi terk etmişti. Pazar günü boyunca ülkeler vatandaşlarını tahliye etmeye çalışırken Taliban güçleri şehre neredeyse hiç dirençle karşılaşmadan girdi.

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