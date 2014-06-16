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Reuters: IŞİD, Telafer'i aldı

Irak'ın Telafer kentinde şiddetli çatışmalar sürerken, Reuters, IŞİD'in şehirde kontrolü ele geçirdiğini duyurdu

16 Haziran 2014 02:05

Reuters, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Telafer’in Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından alındığını duyurdu.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütünün hedefindeki Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Telafer'den çelişkili bilgiler gelmeye devam ediyor.

AFP, IŞİD saldırısının püskürtüldüğünü bildirirken AP, kentteki çatışmaların iyice ve her iki tarafın da ciddi kayıplar verdiği bilgisini geçti.

İngiliz haber ajansı Reuters  ise kentin IŞİD’in kontrolü altına girdiğini flaş haber olarak duyurdu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, internetteki bazı kaynaklarda ise “kentte şiddetli çatışmaların yaşandığı, halkın evinden dışarı çıkamadığı ve böyle giderse bir katliam yaşanabileceği” iddia ediliyor.

Telafer'e gün boyu havan toplarıyla saldıran IŞİD üyeleri, ilçenin Şii Türkmenlerin yaşadığı mahallelerine girdi. Telafer'in yerel polis gücü ve halkı ile örgüt üyeleri arasındaki çatışma sürüyor. Çatışmalarda çok sayıda sivil öldü ve birçok kişi yaralandı.

Bu arada dün Telafer'de kanaat önderleriyle görüşen peşmergenin yardım önerisinde bulunduğu, Türkmenlerin ise yaşadıkları yerleri kendi imkanlarıyla savunmaya kararlı olduklarını ifade ettiği ancak yoğun çatışmalar ve sivil kayıplar üzerine Türkmenlerin yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi. Peşmerge ile Türkmenler arasında yardım konusundaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Duhok ile Musul'un Kürt nüfusun yoğun olduğu Sincar ilçesi arasında askeri varlığını artıran peşmerge güçleri, güzergah boyunca sıkı güvenlik kontrolleri yapıyor. Bölgeyi terk eden Irak ordu birliklerinin bıraktığı zırhlı araçlar ile bazı ağır silahları kullanan peşmerge güçlerinin, merkezi yönetim idaresinde kalan bölgelere de kendi bayraklarını çektikleri görüldü.

Sincar'a birkaç kilometre mesafedeki peşmerge kontrol noktasına da IŞİD militanları tarafından bombalı saldırı düzenlendiği, saldırıda 1 peşmergenin öldüğü, 5 peşmergenin yaralandığı kaydedildi.

 

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