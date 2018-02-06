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Reuters: Esad rejimine bağlı komutan, Halep ve İdlib'e uçaksavarlar yerleştiriyor!

"Suriye hava savunma sistemleri ülkeye saldırmayı hedefleyen Türk uçaklarını yok etmeye hazırdır"

06 Şubat 2018 12:52

Esad rejimine bağlı bir Suriyeli komutanın, Suriye ordusunun Halep ve İdlib bölgelerinde cepheye yeni hava savunma unsurları ve uçaksavar füzeleri konuşlandırdığını söylediği ileri sürüldü.

Reuters'a açıklama yapan Esad rejimine bağlı askeri kaynak, konuşlandırmayı "herkese verilen bir mesaj" olarak niteleyerek "(Hava savunması) Suriye'nin kuzeyindeki hava sahasını kapsıyorlar" dedi.

Esad rejimi, Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde Türkiye'ye Suriye hava sahasının sınırları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Afrin harekâtı öncesi Suriye devlet televizyonu'na konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Miktad, "Suriye hava savunma sistemleri ülkeye saldırmayı hedefleyen Türk uçaklarını yok etmeye hazırdır" demişti.

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