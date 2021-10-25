Reuters, Erdoğan'ın "10 büyükelçi" talimatını değerlendirdi: Her zaman tehditleri doğrultusunda hareket etmedi

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Reuters, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 4 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına ilişkin çağrıda bulunan 10 büyükelçinin “istenmeyen adam” ilan edilmesi yönündeki talimatının değerlendirildiği analizde "Erdoğan her zaman tehditleri doğrultusunda hareket etmedi" ifadelerine yer verdi.

Reuters'ta yer alan analiz, Erdoğan'ın Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 ülke büyükelçisinin "istenmeyen adam" ilan edilmesi yönündeki talimatına muhalefetten gelen tepkilere yer verdi.

"Pazar akşamı itibariyle Dışişleri Bakanlığı henüz, Erdoğan'ın 19 yıllık iktidarında Batı'yla en derin çatlağı açabilecek talimatı yerine getirmedi" ifadelerinin yer aldığı haberde, bu diplomatik krizin Türk Lirası'nın tarihi düşüşünün yaşandığı, yatırımcı endişelerinin sürdüğü döneme denk geldiği hatırlatıldı.

Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen adam ilan edilmesi' talimatını verdiğini söylemesinin ardından Dolar/TL kuru Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 9,77 seviyesinin üzerini gördü.

Haberde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimat üzerine yaptığı "Bu hareketlerinin sebebi mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabası" değerlendirmesi aktarıldı.

"Boykot çağrıları sonuç bulmamıştı"

"Erdoğan her zaman tehditleri doğrultusunda hareket etmedi" ifadesinin yer aldığı analizde, 2018 yılında Erdoğan'ın Washington'la gerilim sonrası Türkiye'nin ABD'den elektronik ürünleri boykot edeceği yönündeki açıklaması hatırlatıldı. Erdoğan'ın geçen yıl da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam karşıtı" sözlerine tepki olarak Fransız ürünlere boykot çağrısı yaptığı ancak boykotun gerçekleşmediği belirtildi.

Bir diplomatik kaynak, Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatının bugün (25 Ekim Pazartesi) gerçekleşecek kabine toplantısında değerlendirileceğini ve gerilimin düşürülmesinin hâlâ mümkün olduğunu söyledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ne demişti?

Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" demişti.

Büyükelçiliklerin açıklamasında ne vardı?

10 büyükelçiliğin açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu:

"Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz."