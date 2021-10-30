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Erdoğan-Biden görüşmesi bugün Roma'da olacak

Görüşmede F-16 ve savunma konuları gündeme gelecek

30 Ekim 2021 19:53

Güncelleme: 31 Ekim 2021 00:16

ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü (31 Ekim 2021) G20 Liderler Zirvesi için bulundukları İtalya'nın başkenti Roma'da görüşeceğini bildirdi.

Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre; Biden, görüşmede Erdoğan'a krizlerden kaçınılması gerektiğini belirtecek. Görüşmede F-16 ve savunma konuları gündeme gelecek.

Görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Recep Tayyip ErdoğanJoe BidenCumhurbaşkanıABD Başkanı
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