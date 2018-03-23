Reuters: Denizbank, Erdoğan'ı ikna etmeye çalışıyor

Denizbank'ın Dubai bankası Emirates NBD'ye satışı konusunda sona gelindi. CEO Hakan Ateş'in ise anlaşma için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ikna etmek için yoğun çaba harcadığı öne sürüldü. İsmi açıklanmayan bir kaynaktan edinilen bilgiye göre anlaşmanın birkaç hafta içinde açıklanabilir.

Denizbank’ın, Dubai’nin en büyük bankası Emirates NBD’ye birkaç hafta içinde satılacağı iddia edildi. Reuters’ın dört kaynağa dayandırdığı özel haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle bu satışa karşı çıktığı, Denizbank’ın ikna için ‘yoğun lobi’ yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre, 5.3 milyar dolarlık anlaşma tamamlanmak üzere.

"Son döz Erdoğan'ın"

Haberde, Denizbank’ın sahibi olan Rus bankası Sberbank ile Emirates NBD ENBD.DU bankasının ocak ayından bu yana görüşmeler yaptığı hatırlatılırken, “Fakat dört kaynağın Reuters’a aktardığına göre, plan Erdoğan’ın direnişiyle karşılaştı” denildi. Reuters “Erdoğan Türkiye’nin bankaları üzerinde doğrudan kontrole sahip olmasa da, BDDK’ya onay vermemesini söyleyerek herhangi bir anlaşmayı potansiyel olarak engelleyebilir. Denizbank’ın CEO’sunun Erdoğan’ı satışa ikna etmek için tekrar tekrar ortaya koyduğu çabalar, cumhurbaşkanının Türkiye’deki büyük anlaşmaların tamamlanmasında oynadığı önemli rolü gösteriyor” ifadelerini kullandı.

‘CEO Hakan Ateş Ankara'da görüşmeler yapıyor"

Ajansa konuşan bir kaynak ise ‘anlaşmanın hâlâ onay beklemesine rağmen önümüzdeki birkaç hafta içinde sağlanmasının beklendiğini’ söyledi. Kaynak, Denizbank’ın CEO’su Hakan Ateş’in geçtiğimiz ay Ankara’da Erdoğan ve diğer üst düzey yetkililerle görüştüğünü aktardı. Buna göre Ateş görüşmelerde, satışın Türkiye’nin bankacılık sistemi için olumlu olacağı konusunda Erdoğan cephesini ikna etmeye çalıştı. Reuters, Ateş’in ikna konusunda ne kadar başarılı olduğunun henüz bilinmediğini belirtse de, bir kaynak Ankara’daki bakış açısını özetle şöyle aktardı: “Türkiye’nin Dubai ile değil Abu Dabi ile gerilim yaşıyor. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri’nin siyaset belirleyicileri ile gerilim anlamına geliyor, ana ticari ve finansal merkezi ile değil.” Kaynak, “Emirlikler konusunda büyük şüphe var ama yatırım başka bir şey” dedi.

"Şu an için gerçekçi değil"

Reuters’a Ankara’da görüş veren üst düzey bir Türk yetkili ise diplomatik gerilimi kast ederek, “Anlaşmanın başarısız olacağını söylemiyorum ama bu gelişmelerin müzakereler açısından destekleyici olduğunu söylemek de gerçekçi olmaz” dedi.

Reuters, BDDK, Emirates NBD, Sberbank, Denizbank ve Erdoğan’ın ofisinin haber için görüş vermek istemediğini de aktardı. Haberde, Katar krizi nedeniyle Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin gerildiğini, Denizbank’ı almak isteyen Emirates NBD bankasının merkezinin bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin özellikle gergin olduğu belirtildi.