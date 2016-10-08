Reuters Başika'daki Türk askeri kampını görüntüledi

İngiliz haber ajansı Reuters, Ankara ile Bağdat arasında krize neden olan Irak'taki Başika askeri kampını görüntüledi.

Musul yakınlarındaki kampı görüntüleyen Reuters, çoğunluğunu Sünni Arap güçlerin oluşturduğu muhaliflerin katıldığı bir eğitimden fotoğraflar yayımladı.

Ajans, kamptaki askeri eğitimin, Musul'un IŞİD'den geri alınması için başlatılması planlanan büyük operasyon öncesi devam ettiğine vurgu yaptı.

Türkiye’nin Irak’taki Başika Üssü’nde Sünni Haşd el Vatani güçlerini ve Peşmerge'yi eğiten bir gücü bulunuyor. Üste 500 civarında asker olduğu tahmin edilirken, Kuzey Irak’ın değişik yerlerinde de Türk özel kuvvet, komando ve zırhlı mekanize taburu bulunuyor.

Kuzey Irak dâhil Irak genelinde Türk asker sayısının 2 bin kadar olduğu tahmin ediliyor. Türkiye Irak’taki askeri gücünün Bağdat yönetiminin bilgisi dahilinde konuşlandırıldığını belirtirken, Bağdat Türkiye’yi izin almadan asker sayısını artırmakla suçluyor.

Çavuşoğlu'ndan Başika açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Ankara'da Jose Manuel Garcia-Margallo ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Başika kampında eğittiğimiz güçler Musul'un kendiinsanları, bu güçlerin operasyona katılması başarı için önemli" dedi.

Musul’a gerçekleştirilmesi planlanan operasyonla ilgili koalisyon güçleriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye’nin olası operasyona Irak’ta bulunan Türk kuvvetlerinin sahada katılması önerisini sunup sunmadığı sorulan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bir operasyonu planlarken öncesini, operasyonun kendisini ve daha da önemlisi sonrasını planlamak lazım. Cerablus’ta yerel güçlerle sürdürülen mücadelenin başarısı ortada. Daha sonra buraların güvenliğini de o bölgenin insanları temin ediyor. Başarının sebebi de bu. Yerel sahiplenme çok önemli. Biz aynı anlayışın Musul’da da yürütülmesini istiyoruz. Cerablus ve o bölgede elde edilen başarılar Musul’daki yerel güçlerin de cesaretini artırmıştır. Biz Musul operasyonunun da Musul’daki yerel güçler tarafından hayata geçirilmesini isteriz. Bu en gerçekçi yaklaşımdır. Mezhepçilik anlayışıyla dışarıdan Şii milislerin operasyona dahil edilmesi, daha sonra onların burada kalması, Musul’a barışı ve huzuru getirmez tam tersi orta ve uzun vadede o bölgenin sorunların artarak, devam eder. Oradaki Sünni halk için birbirinden tehlikeli olan Şii milislerle DAEŞ arasında seçim yapmak zorunda bırakılmaması gerekiyor Musul’un. Bizim orada Başika Kampı’nda eğitip donattığımız yerel güçler esasen Musul’un kendi insanları. Dolayısıyla bu yerel güçlerin de DAEŞ’e karşı operasyona katılması operasyonun başarısı için önemli. Burada özellikle müttefik ülkelerin de gerek Peşmerge olsun gerek Irak güçleri olsun eğit donat programını sürdürdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla koalisyon içindeki ülkelerin buradaki kuvvetleri de bizim Cerablus’ta yaptığımız gibi buradaki yerel güçlere destek verebilir. DAEŞ’i Musul’dan da temizleyebiliriz. Musul’da da DAEŞ’e karşı mücadelede her türlü desteği vermeye hazırız."