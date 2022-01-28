Reuters anketi: TÜFE'nin Ocak ayında yüzde 46.68 olması bekleniyor

Reuters'ın 17 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette ocak ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 40 ila yüzde 52.19 arasında değişiyor. TÜFE en son Nisan 2002 döneminde yüzde 52.7 artış kaydetmişti. Aylık enflasyonun ise yüzde 9.80 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 6.9 ila yüzde 13.72 bandında yer alıyor.

Artan enerji maliyetleri paralelinde 2022 yılından geçerli olmak üzere değişik abone grupları için elektrik tarifelerinde yüzde 52 ile yüzde 125 arasında; doğalgazda ise yüzde 15 ile 50 arasında değişen oranlarda artışa gidildi. Akaryatkıt fiyatları da artışta.

Asgari ücret yüzde 50 seviyesinde arttırılırken sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 47 artırıldı.

"Enflasyonun yıl içinde yüzde 50'yi aşacağını öngörüyoruz"

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan anketteki soruya verdiği yanıtta politika faizinin arttırılmayacağı varsayımıyla önümüzdeki dönemde enflasyon seviyesinin reel faizi eksi bölgeye itmeye devam edeceğini belirtti ve ekledi:

"Enflasyonun yıl içinde yüzde 50'yi aşacağını öngörüyoruz. Şubat ve mart ayında yüksek gerçekleşen enflasyonun ardından zirve noktasının mayıs ayında olabileceğini düşünüyoruz."

Yüzde 36.08'e yükselmişti

Geçen sene nisan ayına kadar yedi aylık yükselişin ardından tüketici enflasyonu mayısta tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle yüzde 16.59'a düşmüştü. Ardından enflasyon belirgin bir yükseliş eğilimine girdi ve TL'deki rekor değer kaybının etkisinin fiyatlara yansıması ile aralıkta yüzde 36.08'e yükseldi.

Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda 2022 için enflasyon tahminini yüzde 11.8'den yüzde 23.2'ye çekerken, politikaların tamamının "liralaşma" için kullanılacağını belirtti.

Zirve yapacak

Üretim ve cari dengenin enflasyonun düşürülmesine katkı sağlayacağını belirten TCMB'nin enflasyon raporunda paylaştığı grafik enflasyonun ocakta yüzde 50'ye yaklaşabileceğine, şubat, mart ve nisan aylarında yüksek seyredeceğine, mayıs ayında ise yüzde 55'e yaklaşarak zirve yapacağına işaret ediyor.

Reuters anketinde 2022 yılsonu enflasyon tahmin medyanı ise yüzde 35 seviyesinde oluştu. Tahminler yüzde 27.60 ila yüzde 42 bandında yer aldı.

TL'nin değer kaybı arttı

TCMB kur krizini tetikleyen 500 baz puan faiz indirimi ile politika faizini yüzde 14'e çektikten sonra indirimleri Ocak ayında durdurdu. Ancak bu alışılagelmiş politikalara ters adım nedeniyle TL'nin değer kaybı geçen yıl yüzde 44 oldu.

Ekonomistler ara malı ve enerji fiyatlarındaki artışların Aralık ayında yüzde 80'e dayanan üretici fiyat endeksine baskı oluşturmaya devam edeceğine de işaret ediyor.

TÜİK Ocak ayı enflasyon verisini 3 Şubat saat 10.00'da açıklayacak.