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Ekonomi

Reuters anketi: TÜFE'nin Ocak ayında yüzde 46.68 olması bekleniyor

TÜFE en son Nisan 2002 döneminde yüzde 52.7 artış kaydetmişti

28 Ocak 2022 17:40

TL'nin birikimli değer kayıpları, asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları ile Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ocak ayında neredeyse 20 yılın zirvesi olan yüzde 46.68'e yükselmesi bekleniyor.

reutersenflasyonanketrekor
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