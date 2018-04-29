T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Reuters anketi: 2017 büyüme oranı hükümetin hedefinin altında kalacak

Reuters'ın anketine katılan 41 ekonomist, Türkiye'nin 2017'de yüzde 3,9 büyüyeceğini öngördü. Hükümetin bu yıl için büyüme hedefi yüzde 4,4.

29 Nisan 2018 20:30

Reuters haber ajansının 41 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette, Türkiye ekonomisinin 2017 büyümesinin, hükümet hedefinin altında kalacağı sonucu çıktı.

Orta Vadeli Programı'nda

2018 için büyüme hedefi ise yüzde 5. Reuters anketindeki beklentiyse yüzde 3.3'te kaldı.

anayasa değişikliği referandumunda

Ajans, büyüme tahminlerinin borsanın yükselmesi ve Türk Lirası'nın daha istikrarlı bir duruma gelmesi nedeniyle üç ay öncesine kıyasla daha iyi olmakla birlikte, hâlâ hedeflenin altında olduğunu bildirdi.

Reuters'ın bir önceki anketinde 2017 büyümesinin yüzde 2,6 olacağı tahmin ediliyordu.

Haberde, beklentilerde toparlanma olmasına rağmen beklentilerin henüz resmi hedeflerle örtüşmediği ifade ediliyor.

Reuters, hükümetin, yeni anayasa değişikliklerinin ekonomiyi büyüteceğini, çalışma yaşamı ve vergi yasalarıyla ilgili reformları kolaylaştıracağını savunduğunu ancak yatırımcıların Erdoğan'ın yetkilerinin daha fazla artması ve mali politikaları kontrol altında tutmasına dair kaygılar olduğunu bildirdi.

İngiltere merkezli ekonomi araştırma şirketi Capital Economics'ten William Jackson Reuters'a şunları söyledi:

"Büyümenin itici güçleri (Hızlı kredi genişlemesi, gevşek mali politika ve turizm sektörünün yeniden canlanması) çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor diye düşünüyorum.

"Üçüncü çeyrekte, gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesinin muhtemelen doruğa ulaşacağını ve sonra keskin bir şekilde yavaşlayacağını zannediyorum".

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ReutersTürkiyeHükümetinVadeli ProgramıAjansTürk LirasıErdoğanCapital Economics William Jackson Reuters

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24