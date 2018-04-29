Reuters anketi: 2017 büyüme oranı hükümetin hedefinin altında kalacak

Reuters haber ajansının 41 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette, Türkiye ekonomisinin 2017 büyümesinin, hükümet hedefinin altında kalacağı sonucu çıktı.

2018 için büyüme hedefi ise yüzde 5. Reuters anketindeki beklentiyse yüzde 3.3'te kaldı.

Ajans, büyüme tahminlerinin borsanın yükselmesi ve Türk Lirası'nın daha istikrarlı bir duruma gelmesi nedeniyle üç ay öncesine kıyasla daha iyi olmakla birlikte, hâlâ hedeflenin altında olduğunu bildirdi.

Reuters'ın bir önceki anketinde 2017 büyümesinin yüzde 2,6 olacağı tahmin ediliyordu.

Haberde, beklentilerde toparlanma olmasına rağmen beklentilerin henüz resmi hedeflerle örtüşmediği ifade ediliyor.

Reuters, hükümetin, yeni anayasa değişikliklerinin ekonomiyi büyüteceğini, çalışma yaşamı ve vergi yasalarıyla ilgili reformları kolaylaştıracağını savunduğunu ancak yatırımcıların Erdoğan'ın yetkilerinin daha fazla artması ve mali politikaları kontrol altında tutmasına dair kaygılar olduğunu bildirdi.

İngiltere merkezli ekonomi araştırma şirketi Capital Economics'ten William Jackson Reuters'a şunları söyledi:

"Büyümenin itici güçleri (Hızlı kredi genişlemesi, gevşek mali politika ve turizm sektörünün yeniden canlanması) çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor diye düşünüyorum.

"Üçüncü çeyrekte, gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesinin muhtemelen doruğa ulaşacağını ve sonra keskin bir şekilde yavaşlayacağını zannediyorum".