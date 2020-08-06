Reuters, Ankara'da hastanelere gönderilen Koronavirüs belgesine ulaştı: Yoğun bakım ünitesindeki yatakları boşaltın

Reuters haber ajansı, Türkiye'deki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının artması üzerine bir araştırma hazırladı. Reuters, bu hafta günlük vaka sayısının 1000'in üzerine çıktığı Türkiye'deki bazı hastanelere gönderilen mektupta "Covid-19 yüzünden yoğun bakım ünitesindeki yatakları boşaltın" ifadesinin yer aldığını yazdı.

Reuters’ın ulaştığı belgelerde, Ankara Sağlık Müdürlüğü bölgedeki hastanelere bir mektup göndererek klinik yatakların yüzde 50’sinin ve yoğun bakım ünitesindeki bütün boş yatakların Covid-19 hastaları için ayrılması gerektiğini talep etti. Aynı belgede zorunlu olmayan ameliyatların da ertelenmesi istenildi.

Gönderilen belgede Ankara’daki yoğun bakım ünitesindeki yatakların yüzde 63’ünün dolu olduğu ve Ankara genelindeki bütün hastanelerdeki yatakların doluluk oranının yüzde 50 seviyesinde olduğu belirtilirken, “Pandemi bölgemizde halen kontrol altında” ifadesi yer aldı.

Reuters, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yabancı turistleri ülkeye çekmek için çok sıkı çalıştığını ve lobi yaptığını hatırlatırken, Almanya’nın önceki gün bazı bölgelere seyahat yasağını kaldırdığını da yazdı.

TIKLAYIN- Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

"Covid-19 için ayrılmış yataklar dolu"

Reuters’a konuşan Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Başkanı Ayşegül Ateş Tarla, “Yakın bir süre önce sadece bölgedeki tek bir hastanede 200 vaka kayıtlara geçti. Sağlık çalışanları arasında enfeksiyon oranı da özellikle çok yüksek. Yetkililer muhtemelen tatil sonrasındaki iki haftada bir artış öngörecek Covid-19 birimlerindeki yatak sayısını yüzde 25 artıracaklardır” dedi.

Ankara’daki Tabipler Odası Genel Sekreteri Ali Karakoç ise başkentte kabaca bir hesaplama ile her gün 1000 insanda Koronavirüs tespit edildiğini söylerken, “Hastalar, saatlerce sedyelerde bekliyor ya da evlerine gönderiliyor. Zatürre olanlar bile yer olmadığı için evlere gönderilebiliyor. Covid-19 için ayrılmış yataklar doldu. Eğer siz toplu taşımada insanların yan yana oturmasına izin verirseniz, fabrikalarda omuz omuza çalışmasına izin verirseniz, insanları uyardığınız zaman sizi dinlemezler” dedi.