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Dünya

Reuters: ABD'li şirket Türkiye'ye füze satacak

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre füzeler Türkiye'nin de içinde bulunduğu on ülkeye satılacak

29 Aralık 2017 17:12

Reuters'ın haberine göre, ABD'li silah üreticisi Raytheon, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeye Amraam havadan havaya füze satışı için sözleşme yaptı.

Reuters kaynak olarak ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamayı gösterdi. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre; füzeler Türkiye, Japonya, Güney Kore, Fas, Polonya, Endonezya, Romanya, İspanya, Bahreyn ve Katar'a satılacak.

Amraam havadan havayafüze nedir?

1980'lerin sonunda ABD'de geliştirilmiş olan bu radar güdümlü füze ABD envanterindeki en öldürücü havadan-havaya füze olarak biliniyor. 

Amraam süpersonik, havadan havaya , kendi önlemesini yapan aktif radar izlemesi ile hedefi takip ediyor. Aktif (kendi başına) yarı aktif (uçak radarından bilgi alarak) olarak kullanılabiliyor. 340 poundluk katı yakıt kapasitesiyle 4 mach hızında yaklaşık 72 km üzerinde bir menzile sahip.

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