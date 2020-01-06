Reuters: ABD güçleri Irak’tan çekiliyor

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, önümüzdeki günlerde Irak’tan çekilecek.

Haberde ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanı’nın Irak hükümetine bir mektup yazarak, IŞİD’le mücadele koalisyonu askerlerinin Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine Irak’tan çekileceğini bildirdiği belirtildi. Metninde “Koalisyon güçleri Irak’ta yeniden konuşlanma ve güvenli bir çıkış sağlamak için önlemler almalı. Bölgedeki helikopter uçuşlarında artış yaşanacak” ifadelerine yer verildi.

Dün Irak Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin, Bağdat’ta suikasta kurban gitmesinin ardından ilk oturumunu gerçekleştirmişti.

Oturumda, ABD askeri güçlerinin ülkeden çıkarılmasını isteyen yasa tasarısı, Meclis tarafından kabul edilmişti.