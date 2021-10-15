Reuters'a konuşan yetkililer: Diplomasi başarısız olursa Türkiye, Suriye'de YPG'ye karşı askeri hamlede bulunacak

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Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, ABD ve Rusya ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda Suriye'de YPG'ye yönelik yeni bir askeri hamle yapılabileceğini iddia etti.

Yetkililerden biri, "Özellikle bize sürekli saldırıların düzenlendiği Tel Rıf'at bölgesinin temizlenmesi çok önemli" diye konuştu.

Yetkili, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olası bir askeri hamle için hazırlık yaptığını, ancak zamanlamanın henüz belli olmadığını ifade etti. Kaynak, "Bu konuda karar alındı ve gerekli ülkelerle koordinasyon yapılacak. Bu konu Rusya ve ABD ile konuşulacak" dedi.

Başka bir kaynak da saldırıların tamamının Rusya kontrolündeki bölgelerden geldiğini, "YPG'nin en az 30 kilometre itilmesi gerektiğini" dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuyu hem ABD Başkanı Joe Biden hem de Rusya lideri Vladimir Putin ile ele alacağı belirtildi.

Erdoğan bugün cuma namazı çıkışında yaptığı konuşmada, "Suriye'de sadece kuzeyi değil, genelinde bildiğiniz gibi PKK/YPG/PYD buralarda cirit atıyor. Bunlara destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri Amerika geliyor. Bunların verdiği her türlü destek, silah, mühimmat bunlarla birlikte burada terör estiriyorlar. Bunlara karşı bizler mücadelemizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü alıyor. Rejime karşı da aynı şekilde bu mücadele sürdürülüyor" dedikten sonra "Suriye'de mücadelemiz farklı şekilde devam edecek" diye devam etti.

TIKLAYIN | Erdoğan: Suriye'de mücadelemiz bundan sonraki süreçte daha farklı şekilde devam edecek