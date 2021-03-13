Reuters'a konuşan Mısırlı istihbarat yetkilisi: Türkiye, Kahire'de bir toplantı düzenlenmesini istedi

T24 Dış Haberler

Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Türkiye'nin Mısır ile bir toplantı düzenlemek istediğini ve Kahire tarafının bu talebi memnuniyetle karşıladığı belirtti.

Reuters'a konuşan Mısırlı istihbarat kaynağına göre Türk istihbaratı perşembe günü Mısırlı bir güvenlik yetkilisini aradı ve Kahire'de toplanılmasını istedi. Toplantıda ekonomik, siyasal ve diplomatik iş birliğinin konuşulmasının istendiği bildirildi.

İsmi paylaşılmayan kaynağa göre telefondaki Mısırlı yetkili aramadan memnun kaldığını ve en kısa sürede Ankara'ya bir yanıt vereceklerini belirtti.

Bu aramadan sonra Mısırlı ve Türk güvenlik yetkililerinin bir dizi telefon görüşmesi yaparak ülkeler arası iletişim üzerine konuştuğu belirtildi. Bu telefon konuşmalarında iki ülke arasındaki gerilim başlıklarının gündeme getirilmediği ifade edildi.

Dün Anadolu Ajansı ve TRT muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" demişti.