Reuter baronluğu sona erdi

Haber ajansının sahibi "Thomson Reuters" şirketinin Müdürü Tom Glocer, Barones'in ölümünden derin üzüntü duyduğunu açıkladı.Reuters, Barones de Reuter'ın Fransa'nın Monaco sınırı yakınlarındaki bir bakım evinde dün öldüğünü bildirdi.Barones Marguerite, dördüncü Baron de Reuter Oliver'in dul eşi idi.Oliver'in Almanya'da doğan dedesi Paul Julius Reuter, 1861'de Londra'da Reuters haber ajansını kurmuştu.1970'li yıllarda daha çok mali hizmetlerde yoğunlaşan şirket, 2008'de Thomson şirketi ile birleşerek, Thomson Reuters'ı oluşturdu. Bu tarihte Reuter ailesi şirkette artık önemli bir hisse sahibi olmaktan çıkmıştı.