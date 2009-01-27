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Dünya

Reuter baronluğu sona erdi

Reuters haber ajansını 19. yüzyılda kuran ailenin son üyesi olan Marguerite Baroness de Reuter 96 yaşında öldü

27 Ocak 2009 02:00

* Dünyanın en büyük haber ajanslarından Reuters haber ajansını 19. yüzyılda kuran ailenin son üyesi, Marguerite, Baroness de Reuter, 96 yaşında öldü. 

* Reuters, Barones ve ölen eşinin çocukları olmadığı için, baronluğun sona erdiğini de belirtti.

Haber ajansının sahibi "Thomson Reuters" şirketinin Müdürü Tom Glocer, Barones'in ölümünden derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

Reuters, Barones de Reuter'ın Fransa'nın Monaco sınırı yakınlarındaki bir bakım evinde dün öldüğünü bildirdi.

Barones Marguerite, dördüncü Baron de Reuter Oliver'in dul eşi idi.

Oliver'in Almanya'da doğan dedesi Paul Julius Reuter, 1861'de Londra'da Reuters haber ajansını kurmuştu.

1970'li yıllarda daha çok mali hizmetlerde yoğunlaşan şirket, 2008'de Thomson şirketi ile birleşerek, Thomson Reuters'ı oluşturdu. Bu tarihte Reuter ailesi şirkette artık önemli bir hisse sahibi olmaktan çıkmıştı.

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