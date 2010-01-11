Retinası tutmayan şifreyi bilmeyen giremez

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yönelik suikast hazırlığı iddialarından beri Türkiye’nin kilitlendiği Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığı’ndaki ‘kozmik oda’da, TSK’nın en önemli birimlerine ait, Türkiye’nin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren çok gizli bilgiler saklanıyor.



50 metrekarelik odaya göz retinası taraması ve üç günde bir değişen şifreyle girilebiliyor. Şifre, odaya giriş izni olan ‘kozmik askerlere’ üç günde bir kriptolu mesajla gönderiliyor. Odadaki 10 bine yakın ‘çok gizli’ dosya arasında, CIA, MOSSAD gibi dış istihbarat birimlerinin Türkiye ile paylaştığı bilgiler de saklanıyor.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddialarıyla ilgili, 17 gündür arama yapılan Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığı’ndaki kozmik odada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) en önemli birimlerine ait, Türkiye’nin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren çok gizli bilgiler bulunuyor.



50 metrekarelik kozmik odaya girebilmek için, önce göz retinası taraması yapılıyor, ardından her üç günde bir değiştirilen kapı şifresinin onaylanması gerekiyor. Kapının şifresi, Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi’nce belirlendikten sonra, kurumun üst düzey yetkililerine kriptolu mesajla bildiriliyor.





Kimler girebiliyor



Odadaki aramayı yürüten 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Kadir Kayan’a, şifre değiştirildikten sonra bildiriliyor.



Odanın bulunduğu kat güvenlik kameralarıyla kontrol altında tutulurken, giriş ve çıkışlar asker gözetiminde yapılıyor. Odaya sadece, binada görevli 12 subayla, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve birimin başında bulunan üst düzey askerler girmeye yetkili.





Kayan ne okuyor



Arınç’a suikast iddiaları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında son 17 gündür kozmik odayı çalışma ofisi haline getiren Hakim Kayan da, burada bulunan, özellikle dış güvenlik faaliyetlerine ilişkin dosyaları incelemekten kaçınıyor. Özellikle Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’na bağlı 23 ilde yapılan çalışmalara ait dosyaları inceleyen Hakim Kayan, düzenli notlar tutarak soruşturma kapsamında deliller arıyor.



Hakim Kayan, öğle yemeklerinde ise askerlerle karavanadan yiyor. Kayan, geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı aramada öğle yemeğinde günün mönüsü olan kuru fasulye ve pilav yerken ertesi gün ise tavuk sote ile bulgur pilavıyla karnını doyurdu.





10 bin kozmik dosya var



İçinde dolap ve rafların bulunduğu kozmik oda, 10 bine yakın dosyayı barındırıyor. Genelkurmay İstihbarat Dairesi’nin ‘ikizi’ olarak nitelendirilen kozmik odaya girişi yapılan tüm dosyalar, TSK’nın network ağı aracılığıyla sisteme kayıt edildikten sonra, numaralandırılarak arşive konuluyor.

Odadaki binlerce dosya içinde bulunanlardan bazılarının konuları şöyle:



PKK ve diğer bölücü örgütlerin ülke içi ve yurt dışındaki yapılanmaları, İrticai faaliyetlere ilişkin istihbarat bilgileri, TSK’nın gerçekleştirdiği operasyonların bilgi ve detaylarını içeren yazışmalar, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nın TSK ile paylaştığı istihbarat yazışmaları, İtirafçıların verdiği bilgiler, Güneydoğu’daki korucuların bölgeden aktardığı istihbaratlar, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Irak, İran, Suriye, Yunanistan ve Ermenistan gibi yakın çevremizde bulunan ülkelerde yapılan istihbarat çalışmaları, Türkiye’de irtibat görevlileri bulunan CIA, MOSSAD gibi dış istihbarat görevlilerinin çalışmalarıyla ilgili yazışmalar.



Bazı dosyalarda, kişiler hakkında yapılan istihbarat çalışmaları da var.