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Ret yanıtı aldığı kızın evini pompalı tüfekle bastı

Aile fertleri, itfaiye merdiveniyle balkondan çıkartıldıktan sonra polisin düzenlediği operasyonda, Süren etkisiz hale getirildi

09 Mart 2015 16:16

Mersin’de 29 yaşındaki Koray Süren adlı kişi, evlenme teklifi reddedilen kızın oturduğu evi pompalı tüfekle bastı. Aile fertleri, itfaiye merdiveniyle balkondan çıkartıldıktan sonra polisin düzenlediği operasyonda, Süren etkisiz hale getirildi.

Mustafa İnsan’ın DHA’da yer alan haberine göre, işsiz Koray Süren, evlenmek için R.T.’yi ailesinden istetti. Ancak olumsuz yanıt aldı. Süren, pompalı tüfekle bugün saat 09.00 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi’ndeki Celal Bey Apartmanı’nın 4’üncü katında oturan ailenin evine gitti.

Koray Süren’e kapıyı açmayan aile fertleri polisten yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı apartmana daha sonra özel harekat polisleri gönderildi. Süren’i etkisiz hale getirmek için çalışma başlatan ekipler, ilk olarak itfaiyenin merdiveni ile R.T., annesi Sultan ve iki kız kardeşini balkondan alıp aşağıya indirdi.

Aile fertlerinin can güvenliğinin sağlanmasının ardından özel hareket polisleri apartmana operasyon düzenledi ve Koray Süren’i pompalı tüfekle birlikte gözaltına aldı.

Aile fertleri sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Daha sonra ifade vermek için emniyete giden anne Sultan T. “Kızı istiyordu vermedik, bunu yaptı. Tehdit ediyordu. En sonunda kapıya dayandı. Kızım istemiyor” diye konuştu. Ailenin, Koray Süren’den şikâyetçi olduğu belirtildi.

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