Ret cevabı veren genç kızı av tüfeğiyle vurdu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, geceyarısı evine yürüyen 20 yaşındaki Duygu Ispartalıoğlu, sokak ortasında av tüfeğiyle vuruldu. Gözaltına alınan Ertan Kayıran, genç kızı, arkadaşlık teklifini kabul etmediği için vurduğu öne sürüldü.

Saat 01.00 sıralarında 575 sokakta meydana gelen olayda, markette kasiyer olarak çalışan Duygu Ispartalıoğlu, evine doğru yürürken, 25 yaşındaki Ertan Kayıran tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Sağ dizinden yaralanan Ispartalıoğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi devam eden Duygu Ispartalıoğlu'nun verdiği ifadesinde, Ertan Kayıran'nın, arkadaşlık tekliflerine olumsuz yanıt verdiği için kendisini vurduğunu söylediği öğrenildi.

Gözaltındaki Ertan Kayıran ise Ispartalıoğlu ile bir süredir arkadaşlıklarının olduğunu, kendisini aldattağı için vurduğunu ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.