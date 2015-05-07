Restorasyonda karikatüre çevrilen tarihi mozaiklerin son hali basına gösterildi

Hatay Arkeoloji Müzesi’nde yer alan başta 'İsis Mozaiği' ve 'Talassa Mozaiği' olmak üzere birçok eserde yanlış restorasyon çalışması yapıldığı haberleri üzerine basın mensuplarına mozaiklerin son hali gösterildi.

Müze yetkilileri, basına yansıyan fotoğrafların restorasyon çalışmasının başlarında çekildiğini açıkladı. Müzede haber konusu olan mozaiklerin eskisiyle aynı renk ve şekilde oldukları görüldü.

'Müze kapalı değil'

Hatay Arkeoloji Müzesi’nde 'İsis Mozaiği' ve 'Talassa Mozaiği' olmak üzere birçok eserde yanlış restorasyon çalışması yapıldığı haberleri üzerine basın mensuplarına mozaiklerin son hali gösterildi.

Kötü niyetli kişilerin bilinçli olarak basına yanlış fotoğraf verdiğini savunan müze yetkilileri, müzenin hiçbir bölümünün ziyarete kapalı olmadığını, isteyen herkesin müzeyi ziyaret edebileceğini belirttiler.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü de inceledi

Bu arada Hatay Arkeoloji Müzesi’nin haberlere konu olması ve müzedeki restorasyonlarla ilgili olarak bakanlığın araştırma yapmak için müfettişler görevlendirmesinin ardından, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Abdullah Kocapınar’da müzeye gelerek söz konusu eserlerin olduğu bölümü inceledi. Genel Müdür Kocapınar ve beraberindeki heyetin, müze içindeki birçok eserin yeniden gözden geçirilmesi talimatı verdiği öğrenildi.

'Eserlerde sorun yok'

Mozaiklerde restorasyon hatası olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan müze yetkilileri, basına yansıyan fotoğrafların kişisel bir hesaplaşma sonucu, mozaiklerin ilk hallerinin fotoğraflarının paylaşılmasından kaynaklandığını ileri sürdü. Haberlerde ‘botokslu’ olarak lanse edilen İsis Mozaiği’nin son haliyle müzede sergilendiği ve iddia edildiği gibi bir şekil bozukluğu olmadığı, Talassa Mozaiği’nde de hiçbir sorun olmadığı ve eski müzedekiyle aynı renk ve şekilde sergilendiği görüldü.

Fotoğraflar gerçek mi, photoshoplu mu

Ayrıca yetkililer, mozaik yerleştirme işleminin 7-8 evreden oluştuğunu belirterek, basına yansıyan fotoğrafların birkaçında oynama tespit edildiğini, diğerlerinin ise mozaik yerleştirme evrelerinin ilk aşamasında çekilen fotoğraflardan oluştuğunu, hiçbir fotoğrafın müzede sergilenen mozaikleri tam olarak yansıtmadığını söylediler.

Haberlerde “Rengiyle oynandı”, “Orijinal taşlar kullanılmadı” şeklindeki iddiaları da cevaplayan yetkililer, bu durumun yıllardır müzede sergilenen eserlerin tozlardan etkilenerek renklerinin solmasına, yeniden yerleştirildiğinde ise bu tozlardan arındırılmasına bağlı olduğunu kaydettiler.

Birçok eser yerleştirimeyi bekliyor

Eski müzeden getirilen birçok mozaik eserin yerleştirilmek üzere beklediğini aktaran müze yetkilileri, bu eserlerin de eski ve yeni hallerinin, yerleştirme işlemi tamamlandığında yeni müzede yer alacağını kaydettiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklama yaptı

Tüm bunlar yaşanırken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla da fotoğrafların restorasyon aşamasının başında çekildiği vurgulanarak, “Yapılan çalışma sonucunda, mozaiklerde tahribatın oluşmadığı, basında kullanılan fotoğrafların, konservasyonun ilk aşamasında çekilmiş fotoğraflar olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Restorasyonu yapılan İsis Mozaiği’nin de, önceki dönemlerde uygulanan vernik tabakasının alınarak, sararmanın giderildiği ifade edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Dolayısıyla, eski ve yeni fotoğraflar arasında renk farkı varmış gibi görülmektedir. Ancak işlemler tamamlandığında mozaik eski rengine tekrar kavuşacaktır. Yapılan çalışma sonucunda mozaiklerde tahribatın oluşmadığı, konservasyonun devam ettiği, basında kullanılan fotoğrafların, konservasyonun ilk aşamasında çekilmiş fotoğraflar olduğu ve art niyetli kişiler tarafından fotoğrafların üzerinde oynama yapılarak kullanıldığı tespit edilmiştir.”