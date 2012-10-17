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Yaşam

ABD'de yeni trend Instagram'lı menü

Restorant, müşterilerin, sipariş ettikleri yemeklerin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştıklarını farkedince böyle bir uygulama başlattı

17 Ekim 2012 19:48

Yemeklerini yemeden önce fotoğrafını Instagram’da paylaşmadan duramayanlar bir restorana ilham kaynağı oldu. New York’ta yeni açılan bir restoran müşterilerinin çektiği yemek fotoğraflarıyla ‘Instagram Menü’sü hazırladı.

ABD’nin New York şehrinde açılan yeni bir restoran menüsüyle rakiplerine fark atıyor.

Üç hafta önce açılan Latin Amerika restoranı gelen müşterilerin sipariş ettikleri yemeklerin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştıklarını fark etti.

Bu gözlemden yola çıkan işletme, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram’da özel bir etiket yaratarak müşterilerinden yedikleri yemekleri paylaşmalarını istedi.

Bu uygulama sayesinde menüye bakarak ne yiyeceğine karar veremeyen müşteriler artık Instagram’daki fotoğraflara bakarak seçimlerini daha kolay yapabilecekler.

Mashable’ın haberine göre, restoranın sahibi Felipe Donnelly “İnsanlar yediklerinin fotoğrafını çekmeyi seviyor. Sosyal medya uygulamasını yardımcı ve eğlenceli bir menüye dönüştürdük. Herkes bunun çok akıllıca ve yaratıcı olduğunu söylüyor” açıklamasını yaptı.

Yakında fotoğraf paylaşımlarının altına yemekler hakkında kritik yazmanın da mümkün olacağı belirtildi.

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