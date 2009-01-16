T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Restoranlar menülere kalori sayımı koyacak

İngiltere hükümetinin obezite ile savaşta uygulayacağı kalori sayım sistemi büyük restoran zincirleri tarafından da kabul edildi.

16 Ocak 2009 02:00

İngiltere hükümetinin obezite ile savaşta uygulayacağı kalori sayım beyanı sistemi büyük restoran zincirleri tarafından da kabul edildi.

Yiyecek saten kafeler, sandviç büfeleri, pizzacılar, restoranlar ve işyerlerindeki kantinler önümüzdeki yazdan itibaren sattıkları gıdaların ne kadar kalori içerdiğini beyan edecek.

Altı büyük restoran zinciri şimdiden bu gönüllü uygulamaya menü ve ambalajlarında kalori miktarlarını da açıklamayı kabul ederek destek verirken, yiyecek işinde olan 40 zincir de uygulamaya katılmayı düşündüğünü duyurdu.

Hükümet uzun vadede ülkedeki yiyecek satan her iş yerinin bu uygulamayı benimsemesini istiyor.

Ayaküstü yemek ve yiyecek içecek işinde olan 50 şirketin temsilcileri ile bir araya gelen Hükümetin Gıda Standartları Ajansı başkanı Tim Smith kampanyayı başlattığını duyurdu.

Smith bundan böyle Michelin yıldızı olan restoranların menülerinde bile kalori sayımının görülebileceğini söyledi.

Smith, “Bu bilginin beyan edilmemesini gerektirecek bir neden göremiyorum. Eğer tüketiciler bu sayıları görmezden gelmek isterse, görmeyebilirler ama burada tüketiciye bu seçeneği vermemiz lazım” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24