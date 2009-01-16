Restoranlar menülere kalori sayımı koyacak

İngiltere hükümetinin obezite ile savaşta uygulayacağı kalori sayım beyanı sistemi büyük restoran zincirleri tarafından da kabul edildi.



Yiyecek saten kafeler, sandviç büfeleri, pizzacılar, restoranlar ve işyerlerindeki kantinler önümüzdeki yazdan itibaren sattıkları gıdaların ne kadar kalori içerdiğini beyan edecek.



Altı büyük restoran zinciri şimdiden bu gönüllü uygulamaya menü ve ambalajlarında kalori miktarlarını da açıklamayı kabul ederek destek verirken, yiyecek işinde olan 40 zincir de uygulamaya katılmayı düşündüğünü duyurdu.



Hükümet uzun vadede ülkedeki yiyecek satan her iş yerinin bu uygulamayı benimsemesini istiyor.



Ayaküstü yemek ve yiyecek içecek işinde olan 50 şirketin temsilcileri ile bir araya gelen Hükümetin Gıda Standartları Ajansı başkanı Tim Smith kampanyayı başlattığını duyurdu.



Smith bundan böyle Michelin yıldızı olan restoranların menülerinde bile kalori sayımının görülebileceğini söyledi.



Smith, “Bu bilginin beyan edilmemesini gerektirecek bir neden göremiyorum. Eğer tüketiciler bu sayıları görmezden gelmek isterse, görmeyebilirler ama burada tüketiciye bu seçeneği vermemiz lazım” diye konuştu.

