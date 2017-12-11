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Restorandan çelik kasa hırsızlığına 4 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir et restoranından çelik kasa çaldığı iddia edilen 4 kişi, gözaltına alındı

11 Aralık 2017 21:46

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesindeki bir et restoranından çelik kasa çaldığı iddia edilen 4 kişi, gözaltına alındı.
Olay, dün akşam, Girne Mahallesi Girne Bulvarı\'ndaki bir et restoranında meydana geldi. Gece restorana giren hırsızlar, bazı eşyalarla çelik kasayı çalarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonucunda eşkâlleri tespit edilen şüphelilerden Y.G. (26) Girne Bulvarı\'nda, R.Ş. (26) ve ağabeyi M.Ş. (36) Girne Mahallesi 2114 Sokak\'taki evlerinde, Suriye uyruklu şüpheli H.İ. (25) ise çelik kasa ile Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi\'ndeki bir evde yakalandı. Ayrıca şüphelilerden Y.G.\'nin 2 kahve ve 1 oto yıkamacıda meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlısı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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