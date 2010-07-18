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Yaşam

Restoranda mıyım yoksa tuvalette mi?

2004 yılında hayta atılan bir bir restoran zinciri haline gelen "Modern Toilet"ın son adresi Çin'in güneyindeki Shenzhen oldu.

18 Temmuz 2010 03:00

T24 - Tuvalet ve banyo konseptinin her şeyiyle hâkim olduğu, 2004 yılında'da Tapei'de ilk restoranıyla hizmete giren ve bir zincir oluşturan "Modern Toilet", son şubesini Çin'in güneyindeki Shenzhen'de açtı.

'Modern Toilet'... / Fotoğraf Galerisi

Konseptin iştah açıcı olmadığı tartışılmaz ama her köşesi tuvaletlere dair detaylarla hazırlanmış bu restoran esprili sunumları sevenler tarafından sahipleniliyor.

Radikal'in haberine göre ilki 2004’te Wang Tzi-wei tarafından Tapei’de açılan "Modern Toilet" adlı restoran şimdilerde zincir olarak Asya’da yayılmakta...

Hong Kong’da da bir şubesi bulunan restoranın bir şubesi de kısa süre önce Güney Çin’deki Shenzhen’de açıldı. Burada da bildik koltukların yerini klozet-oturaklar almış, duvarlara bornozlar asılı, yemekler klozet şeklindeki kaselerde geliyor, masa yerine üzeri camla kaplanmış küvetler ve lavabolar kullanılıyor. En fenasıysa dışkı şeklindeki tatlılar...


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