Restoranda mıyım yoksa tuvalette mi?

T24 -

Konseptin iştah açıcı olmadığı tartışılmaz ama her köşesi tuvaletlere dair detaylarla hazırlanmış bu restoran esprili sunumları sevenler tarafından sahipleniliyor.Radikal'in haberine göre ilki 2004’te Wang Tzi-wei tarafından Tapei’de açılan "Modern Toilet" adlı restoran şimdilerde zincir olarak Asya’da yayılmakta...Hong Kong’da da bir şubesi bulunan restoranın bir şubesi de kısa süre önce Güney Çin’deki Shenzhen’de açıldı. Burada da bildik koltukların yerini klozet-oturaklar almış, duvarlara bornozlar asılı, yemekler klozet şeklindeki kaselerde geliyor, masa yerine üzeri camla kaplanmış küvetler ve lavabolar kullanılıyor. En fenasıysa dışkı şeklindeki tatlılar...