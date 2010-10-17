-RESTORANDA ÇIKAN YANGINDA 2 PERSONEL ÖLDÜ NİĞDE (A.A) - 17.10.2010 - Niğde'de akaryakıt istasyonunun restoran kısmında çıkan yangında, 2 kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki Özer Petrol akaryakıt istasyonuna ait restoranda, personelin yattığı odada sabaha karşı yangın çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı bildirilen yangında, restoranda garsonluk yapan Cemal Aydın ile aşçı olarak çalışan Ali Kuru, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Yangın, olay yerine gelen Bor Belediyesi İtfaiyesi ve çevre belde belediyelerinin itfaiye araçlarının müdahalesi sonucu söndürüldü. Hayatını kaybeden Cemal Aydın ve Ali Kuru'nun cesetleri, otopsi için Niğde Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.