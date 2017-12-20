Restoran çıkışı dövüldü, bıçaklandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da restoran çıkışı kimliği belirsiz kişilerle kavga eden Ozan Özdemir, dövülerek bacaklarından bıçaklandı. Olay yerindeki aracına binip kendisini bıçaklayanlardan kaçarak polise sığınan Ozan Ö., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, restoran çıkışı kimliği belirsiz kişilerle tartışan Ozan Özdemir, dövülerek iki bacağından da bıçaklandı. Kendisini bıçaklayanlardan kaçarak 34 FZ 9712 plakalı panelvanına binen Özdemir, olay yerinden uzaklaştı. Aracını yaralı halde yaklaşık 1 kilometre kullanan Özdemir, Ziyapaşa ve Turhan Cemal Beriker bulvarlarının kesiştiği kavşakta hasarlı bir kazayla ilgilenen polislerden yardım istedi. Polislere, kendisini döven ve bıçaklayan kişilerden kaçtığını söyleyen Özdemir, ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özdemir\'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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