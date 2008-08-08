Ressamlar Edirne’de buluştu

Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi'nin (TÜRKSOY) geleneksel olarak düzenlediği, "11. Ressamlar Buluşması" çerçevesinde, 19 ülkeden ressamlar Edirne'de bir araya geldi.

Ressamlar Buluşması çerçevesinde Edirne'ye gelen 19 ülkenin ressamları

onuruna, Polis Bahçesi'nde bir yemek verildi. TÜRKSOY Genel Müdür Yardımcısı Fırat Purtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜRKSOY'un geleneksel etkinliklerinden olan Ressamlar

Buluşması'nın 11'incisini Edirne'de gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.



Edirne'deki bu etkinliğe, TÜRKSOY üyesi olmayan Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek ve Karadağ'dan ressamların da katıldığını ifade eden Purtaş, şunları söyledi:

"Biz, bu coğrafyayı ortak kültür coğrafyamız olarak görüyoruz. Sanat insanlarını, edebiyatçıları, şairleri, tarihçileri, bilim adamlarını buluşturarak, kültür coğrafyamızdaki kardeşliğimizi, dostluğumuzu, akrabalığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu tür buluşmalar sonucunda

ortaya çıkan eserler, dünyanın değişik yerlerinde sergileniyor, sanatseverlerle buluşturuluyor. Türk sanatının da dünya sanatı ve dünya medeniyeti içerisindeki yeri ve önemi, özgünlüğü gösterilmiş oluyor."



Edirne'de yapılan eserler sergilenecek



Edirne'deki etkinlikte ortaya çıkan eserlerin dünyanın değişik yerlerinde sergileneceğini belirten Purtaş, böylece Türk resim sanatının özgünlüğü ve güzelliğinin dünyayla paylaşılmış olacağını bildirdi. Bu sayede sanatseverlerin Türk resim sanatını tanımış olacaklarını vurgulayan Fırat Purtaş, "Ortak değerlerimizi tüm dünyaya tanıtmış olacağız. Bu etkinlikle biz, bu coğrafyada kardeşliğe katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, istikrarın, barışın artacağını düşünüyoruz. Edirne buluşması ilk olacak" diye konuştu. Purtaş, eylül ayında Mersin ve Girne'de opera günleri düzenleyeceklerini de söyledi. Ressamların her biri, biri Edirne olmak üzere dört eser yapacak. Eserler, 21 Ağustos'ta verilecek resepsiyonla sergilenecek. (AA)



