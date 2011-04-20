T24 - Ressam Bedri Baykam ve asistanı Tuğba Kurtulmuş’u bıçaklayan Mehmet Çelikel’in olaydan sonra “Ressamı indirdim” dediği öğrenildi. Psikolojik tedavi gören ve adam yaralamadan sabıkası olan Çelikel’in, Baykam’ı Facebook’tan takip ettiği ortaya çıktı. Ressam Bedri Baykam ve asistanı Tuğba Kurtulmuş’u bıçaklayan Mehmet Çelikel’in (35) bir yıl önce İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde manik depresif hastalığı nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü ve daha önce 2 kişiyi bıçakladığı için cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Çelikel, Baykam’ın sosyal paylaşım sitesi facebook’taki sayfasını da takip ediyordu. Akatlar Kültür Merkezi’nde katılacağı toplantıyı da bu sayfadan öğrendi.





‘Ağabeyim takıntılı biri’



Olay sonrası gasp ettiği araçta kanlı rambo bıçağını silerken, “Ressamı indirdim inşallah ölmüştür” dedi. Bu arada şüphelinin kardeşi Şaban Çelikel ve eniştesi E.Ö. gözaltına alındı. Çelikel’in kız kardeşi A.Ö. emniyette verdiği ifadede, “Ağabeyim 2 aydır depresyonda. Bunda çocuğu ile görüştürülmemesinin etkisi var. Arkadaş çevresi yok, tek hobisi balık tutmak, antidepresan ilaç kullanıyor, takıntıları var, hiçbir davranışı kaldıramıyor” dedi.





Çocuk pornosu merakı var



Mehmet Çelikel, Sultanahmet’in Küçükayasofya Mahallesi’nde anne ve babasıyla birlikte yaşıyor. Satılık ilanı yapıştırılan 3 katlı evde Çelikel ailesi 25 yıldır oturuyor. Mehmet Çelikel ortaokul mezunu. 2 kız, 1 de erkek kardeşi var. İlk eşinden geçimsizlik nedeniyle boşandı. İkinci eşinden 1999’da 1 kızı oldu. 2’nci eş 7 yıl önce Çelikel’i terk edip Niğde’ye döndü. Davutpaşa’da bir matbaada, bir süre de telefon satan bir mağazada çalışan Çelikel, çalışmayı bırakarak, vaktini televizyon izleyip, uyuyarak geçirmeye başladı. İddiaya göre çalıştığı son işyerinden ağabeyiyle kavga ettikten sonra kovuldu. Zaten çocuk pornosu merakı nedeniyle işyerinde tepki çekiyordu. 1998’de, eşinin eski nişanlısı ile arkadaşını “yan baktıkları” gerekçesiyle bıçakladıktan sonra 6 ay cezaevinde yattı.





Psikopat Mehmet diye biliniyor



Baykam’ı bıçakladıktan sonra ifadesi alınan bir arkadaşı ise “Onu mahallede Psikopat Mehmet olarak tanırız” dedi. Olay günü iş aramaya gidiyorum diyerek babasından 100 TL aldı. Ardından Baykam’ın katıldığı toplantıya gitti. Baykam ve Kurtulmuş’u bıçakladıktan sonra durdurduğu aracın şoförü Mahsun Aslan, tanık olarak verdiği ifadede, “Elindeki kanlı Rambo bıçağını beze silerek temizledikten sonra ‘Ressamı indirdim. Dine küfür ediyordu. İnşallah ölmüştür. Akşam teslim olacağım’ dedi. Çok sakin görünüyordu. Beşiktaş Etiler ayrımındaki taksi durağının önünde inmek istedi” diye konuştu. Burada taksiye binen Çeliker, sürücü Tarık Taşkın’a olaydan bahsetmedi. Gayrettepe’deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi önüne gitmek istedi. Taşkın “Araçta kuyumculuk yaptığını anlattı. ‘Yozgat Çayıralan’ı biliyor musun’ diye sordu. Paramı ödedikten sonra araçtan indi” dedi.





Olaydan sonra matbaaya gitti



Fakat Çeliker, teslim olmaktan vazgeçti. Buradan Davutpaşa Matbaacılar Sitesi’nde üç yıl önce çalıştığı Sinan Güzeller’in matbaasına gitti. Güzeller’e olayı anlatıp, “Köye gidip birkaç gün kafa dinleyeceğim. Sonra teslim olacağım. Bana borç verir misin” dedi. Güzeller para vermeyince, Çelikel başka bir matbaanın sahibi Zeki Demirtaş’tan borç istedi. Para alamayınca da siteden ayrıldı. Matbaacılar sitesindeki konuşmalara şahit olan Atalay Pakır, Cumhuriyet Gazetesi’ni arayarak Baykam’ı bıçaklayan kişinin Mehmet Çeliker olduğunu bildirdi. Cumhuriyet Gazetesi güvenlik amiri de durumu polise aktardı.





Cemaate küsmüş, camiye gitmemiş



Pakır, polise verdiği ifadede şunları söyledi: “Burada 1.5 sene falan çalıştı. Biraz çatlak bir tipti. Ama kimseyle kavga ettiğini görmedik. Sitenin camisinde birkaç kez ezan okumuş. Cemaat sesinin güzel olmadığını söyleyince, küsüp bir daha camiye gitmemiş. Burada çalışırken bir defasında benim dükkanıma gelerek, ‘Bilgisayardan çocuk pornosu açsana, izleyelim’ dedi. O sözünden sonra bir daha görüşmedim. Teslim olduktan sonra Gayrettepe’ye Zeki Demirtaş ile aynı arabada götürmüşler. Demirtaş, ‘Senin yüzünden ne hallere düştük’ dediğinde, ‘Gezmiş olursun’ demiş.”





Baykam ve asistanı yoğun bakımdan çıktı



Saldırıda yaralanan Ressam Bedri Baykam ile asistanı Tuğba Kurtulmuş’un sağlık durumları iyi. Tedavi gördükleri Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, “Baykam ve Kurtulmuş’un dün (önceki gün) yapılan operasyondan sonra yoğun bakımdaki izlem süreçleri başarıyla tamamlanmıştır. Bundan sonra normal hasta servisine alınmaları uygun bulunmuştur. Halen sadece birinci derece yakınlarının ziyaretine izin verilmektedir. Bu tür olgularda ortalama hastanedeki izlem süresi en az 4-5 gündür. Bugün (dün) yapılan değerlendirmede hastalarımızın genel durumlarının iyiye gitmekte olduğu gözlenmiştir” dedi.





Baykam’ın tipini beğenmiyormuş



Bayrampaşa’da polise teslim olduktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Çelikel’in sorgusu gece boyunca sürdü. Polis, ifadelerinde sürekli çelişkiye düşen Çelikel’in saldırıyı neden gerçekleştirdiğini çözmek için sorguyu uzun tuttu. İlk ifadesinde 1 hafta önce bir toplantı çıkışında Baykam’ın kendisini Taksim’e bırakmadığını anlatan Çelikel, daha sonra bu olayın bıçakla saldırıdan önce yaşandığını söyledi. Çelikel, Baykam’ı neden bıçakladığını soran polislere, “Tipini ve konuşmalarını beğenmiyorum. Bu nedenle bıçakladım” diye yanıt verdi.





İfadeleri çelişkili



Fakat bununla çelişen bir diğer ifadesinde “Beni Piramid Sanat Galerisi’nde çalışan Erdal isimli arkadaşına götürmesini istedim. Bana ‘Erdal kim lan’ deyip küfür etmeye başlayınca koptum. Ben kendisine efendice, delikanlı gibi bir soru sordum. Beni yanındaki kadının yanında küçük düşürdü. Ağıza alınmayacak küfürler etmeye başlayınca, gözüm karardı bıçakladım. Etraftakiler de olanlara şahittir” diye konuştu. Tuğba Kurtulmuş’u bıçaklama sebebine ilişkin ise “Onu televizyonlarda gördüğüm kadın korumalardan zannettim. O nedenle bıçakladım” dedi.





Yardım etmeyen sürücüye dava açılabilir



Kars’taki “İnsanlık Anıtı” heykelinin yıkılmasını protesto etmek için katıldığı toplantıdan çıkınca bıçaklı saldırıya uğrayan ressam Bedri Baykam’ın yardım çığlıklarına binmek istediği bir otomobilin sürücüsünün sessiz kalması “İnsanlık öldü mü” sorusunu akla getirdi. Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre yaralanan kişiye yardım etmemek veya bu durumu ilgililere bildirmemek suç. Hukukçular, eldeki görüntülere göre Baykam’a yardım elini kasıtlı olarak uzatmayan sürücüye ceza davası açılabileceği konusunda birleşti.





Ne zaman uygulanacak



İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, “Bu madde bugüne kadar tatbik edilmiş ya da gündeme gelmiş değil. Uygulama olduğunu görmedim. Ancak suç olduğunu düşünüyorum. Böyle bir durumda uygulanmayacaksa ne zaman uygulanacak” dedi.





YASA NE DİYOR



Madde 98: (1) Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. (2) Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi durumunda, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.







