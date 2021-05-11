Ressam ve akademisyen Prof. Dr. Ümit İnatçı: Bir Zamanlar Kıbrıs, hınç duygularını besleyen propagandist bir dizi

TRT'de yayınlanan ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinde KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kafasına silah dayandığı ve tepki toplayan sahneye ilişkin Ressam ve akademisyen Prof. Dr. Ümit İnatçı, “Türk olma hissiyatını Rumlara düşmanlık hislerini besleyerek geliştirmek ve bunu siyaseten sömürmek istiyorlar.” şeklinde yorumladı.

TIKLAYIN: Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail'den TRT dizisine tepki: Geri zekalı mısınız?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) direnişinde yaşanan bazı çatışmaların, ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ isimli dizide çarptırıldığı yönündeki iddialar diziyi tartışma konusu haline getirmişti. KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, dizinin yeni bölüm fragmanına tepki göstererek Twitter’dan paylaşımda bulunmuş ve Denktaş’ın başına Nikos Sampson tarafından silah tutulduğu gösterilen sahneye ilişkin “Utanmadan bir de ‘Gerçek bir varoluş hikayesi’ diyorsunuz! ” ifadelerini kullanmıştı.

"Maalesef Kıbrıs konusunda Türkiye'de bir duvar oluşmuş durumda"

Konuya ilişkin Tele 1'e değerlendirmelerde bulunan sanatçı Ümit İnatçı, konuk olduğu Gerçeğin İzinde programında Zeynel Lüle’ye konuştu. İnatçı, dizinin gerçeklere sadık kalmadığını ve insanlarda intikam ve kin duyguları yaratmayı amaçladığını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İnsan yansıtılanların gerçekliğini görmek ister, göremeyince de hayal kırıklığına uğrar. Mesele insanları hınçla besleyerek öfkelendirmek mi? Daha çok milliyetçi duyguların ön planda olması düşünülerek ne amaçlandı dizide? Maalesef Kıbrıs konusunda Türkiye’de bir duvar oluşmuş durumda. Konuyu ele almak istemeyenler, gerçekleri görmek istemenler veya saptıranların bir amacı var. Heyecan yaratmak istiyorlar. Rumlara düşmanlık hislerini besleyerek geliştirmek ve bunu siyaseten sömürmek istiyorlar. Bu insanı açıdan doğru değildir.”

"Hınç duygularını besleyen bir dizi oldu"

Dizinin propagandist bir yapıda olduğunu söyleyen İnatçı konulmasına şöyle devam etti:

“Barışçı cepheden birisi olarak insanları hep uyarmaya çalıştık. bu çok propagandist bir dizi. İzleyici bir yerde intikam duygusuna kapılır. Halbuki daha modernist, daha hümansit bir açıdan, gerçeklere sadık kalarak daha güzel bir dizi yapabilirlerdi. Rumların da bilmedikleri gerçeklerle yüzleşeceği bir dizi olabilirdi. Olmadı, çok propagandist oldu. Hınç duygularını besleyen bir dizi oldu.”

Denktaş'ın eski danışmanı da tepki göstermişti

Rauf Denktaş’ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, diziye ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:

“Geri zekalı mısınız? Samson kim ki Denktaş’ın kafasına silah dayayacak. Utanmadan bir de ‘Gerçek bir varoluş hikayesi’ diyorsunuz! Devlet galası bu saçmalıklar için miydi? Bu dizi varoluş mücadelemizi değil, insanları arkadan vuran sivilleri katleden eli kanlı katil Sampson’u aklama ve kahraman yapmak için mi yapıldı? Korkak katil bir yığın yalanla davası için korkmadan mücadele eden Liderimiz Denktaş’ı silahla kaçıran bir kahraman olarak gösteriliyor.”