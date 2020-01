Ressam Ali Atmaca'nın 'Direniş' tablosu Umut Nöbeti'nde

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile tutuklu gazeteciler için Silivri Cezaevi önünde başlatılan umut nöbetini, ressam Ali Atmaca'nın 'Direniş' tablosu da götürüldü. Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) yönetimi, Balıkesir Yeni Haber Gazetesi, İstanbul Demokrat Ordulular Platformu ile BEKSAV editörleri tuttu. Umut nöbetine katılan Ali Atmaca'nın 'Direniş' tablosu daha sonra götürülerek Can Dündar'ın Cumhuriyet'teki odasına asıldı.

Nöbette yönetim adına konuşan TYS Başkanı Mustafa Köz, "Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutukluluğunu protesto etmek için buradayız. Onların bir an önce, özgürlüklerine kavuşmalarını diliyoruz" dedi.

Balıkesir'den gelen Yeni Haber Gazetesi çalışanları adına Gazetenin İmtiyaz Sahibi Esen Balıbek de Dündar ve Gül'e seslenerek, şöyle konuştu: "Tutuklandığınız günden beri aklımızda hep aynı parça var. Can Yücel'in yazdığı bir kaç kez bestelenen Fazıl Say'la doruğa ulaşan sevgili Can'ın fon müziği olarak kullandığı müziğin sözleri aklımızda. Son dönemde yaşadıklarınız o şiirdeki sardunyanın başına gelenler kadar ironik saçma ve akıl almaz. Sizleri o sardunyalar ile özdeşleştiriyoruz. Bir avuç topraktan can bulan, en zorlu koşullarda bozulmayan, rüzgârda ve güneş altında çiçek dökmeyen, çok az suyla bile yaşayabilen güzelim sardunyalarla... Sizlerde bizim sardunyalarımızsınız... Eminiz bu baharda en güzel çiçeklerinizle özgürce açacaksınız. Ülkemizin demokrasi ve özgürlük yolunda varılmayacak mesafe, katlanılmayacak zorluk ve çekilemeyecek sıkıntı yoktur."

İstanbul Demokrat Ordulular Platformu adına konuşan Başkan Cemil Can Dinç şu ifadeleri kullandı: "Can Dündar ve Erdem Gül, bu hukuksuzluğa ve haksızlığa uğrayan ne ilk ne de son gazetecilerdir. Asıl suçluların korunduğu, suçu ve suçluyu açıklayan gazetecinin yargılandığı bir ülkede daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük talebimizi tüm düşünce suçluları ve basın emekçileri adına bir kez daha haykırıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; 'Fikirler cebir ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez.'"

BEKSAV sanat ve hayat dergisi editörleri de nöbete türküleriyle ve halaylarıyla eşlik ederek şu açıklamayı yaptı:

"Başta Can Dündar ve Erdem Gül olmak üzere, gerçeğin peşinden koşan gazeteciler, özgürlüğüne kavuşuncaya ve ülkemize barış, huzur gelinceye kadar; özgürlüğün ve adaletin peşinde mücadele etmeye devam edeceğiz."

Öte yandan nöbet tutan TYS yönetimine Can Dündar'dan bir mektup geldi. Dündar 14 Şubat'a vurgu yaparak kısaca şunları yazdı: "Hepimizin ortak aşkı: Özgürlük... Ona kavuştuğumuz gün zaten her günümüz sevgililer günü olacak. Biz bu gece, özgürlük ve adalet özlemimize sarılıp yatacağız. Size de tavsiye ederim."

Her Pazar olduğu gibi Orhan Kemal müzesinin kurucusu, yazar Işık Öğütçü de umut nöbeti tutanları desteklemeye devam etti.