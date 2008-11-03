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Kültür-Sanat

Resolution 819’a büyük ödül

Bosna savaşını anlatan 'Resolution 819' adlı film, Roma film festivalinde büyük ödülü aldı.

03 Kasım 2008 02:00

Uluslararası Roma Film Festivalinde, eleştirmenler ödülü de, Afgan yönetmen Sıddık Barmak’ın Afganistan’da Taliban’la savaşan Batılı güçler ile sıradan Afganların ilişkilerini ele alan “Afyon Savaşları” filmine verildi.

Festivalde en iyi aktör ödülünü Ukraynalı Bohdan Stupka, en iyi kadın oyuncu ödülünü İtalyan Donatella Finocchiaro kazandı.

En iyi film ödülünü alan “819 Sayılı Karar”, İtalyan yönetmen Giacamo Battiato tarafından yönetilen Fransız yapımı bir film. Söz konusu filmde, Sırp güçlerin eline düştükten sonra Srebrenitsa’da 8 bin erkeğin kaybolmasını soruşturan BM’nin görevlendirdiği bir grup polisin hikayesini anlatıyor.

BM Güvenlik Konseyi, 1993’te 819 sayılı karar ile Srebrenitsa’yı BM koruması altında “güvenli bölge” ilan etmiş, kentte büyük bir katliam meydana gelmişti.

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