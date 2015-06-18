Resmi sonuçlar açıklandı



7 Haziran'da Türkiye'de yapılan genel seçimlerin resmi sonuçları belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan sonuçlara göre AKP 550 sandalyeden 258'ine, CHP ise 132'sine sahip oldu.

TRT tarafından canlı yayınlanan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven MHP ve HDP'nin 80'er sandalyeye sahip olduğunu kaydetti.

Resmi sonuçlara göre partilerin oy dağılımı ise şöyle oldu: AKP oyların yüzde 40,66'sını, CHP yüzde 25,13'ünü, HDP yüzde 12,96'sını, MHP ise yüzde 16,45'ini aldı.

Yurt içinde 53 milyon 741 bin seçmenin yüzde 86,43'ünün seçimlere katıldığı bildirildi. Geçerli oy sayısı 45 milyon 121 bin 773 olarak açıklandı. Geçersiz oy sayısı ise 1 milyon 329 bin 616 olarak bildirildi.

Yurt dışı oylar

Yurt dışındaki 2 milyon 866 bin 979 kayıtlı seçmenin yüzde 32,50'si oy kullandı. 931 bin 646 oydan 918 bin 302 oy geçerli sayıldı.

Yurt dışındaki seçmen en fazla oyu AKP'ye verdi. AKP yüzde 50,37, CHP yüzde 15,93, HDP yüzde 21,43, MHP ise yüzde 9,09 oranında oy aldı. Saadet Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1,52 olarak açıklandı.

Yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil, 7 Haziran seçimlerinde toplam 47 milyon 507 bin 467 kişi oy kullandı. Toplamda seçimlere katılım oranı yüzde 83,92 olarak açıklandı.