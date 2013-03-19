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Dünya

Resmi papalık ayini bugün yapılacak

Katolik Hristiyan aleminin ruhani lideriPapa Francis'in resmi papalık ayinine aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 132 ülkenin ve uluslararası kurumun temsilcisinin katılacağı açıklandı

19 Mart 2013 10:01

Katolik Hristiyan aleminin ruhani lideri Papa Francis'in resmi papalık ayin töreni bugün yapılacak.

Katolik Hristiyan aleminin ruhani lideri Papa Francis'in resmi papalık ayinine aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 132 ülkenin ve uluslararası kurumun temsilcisinin katılacağı açıklandı.

Vatikan Basın Sözcüsü Rahip Federico Lombardi, düzenlediği basın toplantısında, 13 Mart'ta Katolik aleminin 266. papası seçilen Papa Jorge Mario Bergoglio'nun  yapılacak resmi papalık ayinine ilişkin detaylı bilgi verdi.

Sözcü Lombardi, şu ana kadar 132 ülkenin ve uluslararası organizasyonun temsilcisinin resmi papalık ayininde bulunacaklarını teyit ettiğini söyledi.

Ayin öncesi Papa Francis'in, ''papamobile'' ya da bir jip ile alanda toplananlar arasında bir tur atacağını dile getiren Lombardi, ayininin iki saat sürebileceğini bildirdi. Lombardi, ayinin İtalyanca yapılacağını ancak bazı cümlelerin Papa tarafından farklı dillerde ifade edilebileceğini söyledi.

Vatikan Sözcüsü,  ayinle papalık görevinin resmiyet kazanacağı Papa Francis'in kendisi için seçtiği papalık ambleminin örneğini de basın mensuplarına gösterdi. Papa Francis'in Buenos Aires Başpiskoposluğu döneminde kullandığı ambleminde, mevcut sembollerinin çevresine papalığın sembolü olan altın ve gümüş anahtarları eklediği görüldü.

Vatikan Sözcüsü Lombardi, törene katılacak Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ilk kez resmi papalık ayinine katılacağına dikkati çekerken, ayinde Müslüman ve Yahudi dünyasından temsilcilerin de yer alacağını ifade etti.

Lombardi, ayinde İtalya'nın da Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Başbakan Mario Monti, Cumhuriyet Senatosu'nun yeni başkanı Pietro Grasso ve Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı Laura Boldrini ile temsil edileceği bilgisini verdi.

 

Liderler Roma'ya geliyor

 

Bu arada, Papa Francis'in resmi papalık ayini için törenin yapılacağı Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'daki hazırlıklar sürerken, ayine katılacak dünya liderleri de Roma'ya gelmeye devam ediyor.

Şu ana kadar Roma'ya ulaşan liderlerden Arjantin Devlet Başkanı Cristina Kirchner ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, bugün ikili görüşmelerde bulundu. Kirchner ayrıca, Arjantinli Papa'yla özel görüşme yaptı.

Biden ise günü İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano ve Başbakan Mario Monti ile görüşmeler yaparak geçirdi.

Törende Türkiye'yi temsil edecek Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın ise bu akşam saatlerinde Roma'ya varması bekleniyor.

Vatikan Sözcüsü Lombardi, Papa Francis'in ayinin ardından, devlet temsilcileriyle Aziz Petrus Bazilikası'nda bir araya geleceğini bildirdi.

 

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