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Dünya
BBC Türkçe

Resmi işlerinde özel uçak kullandığı ortaya çıkan ABD Sağlık Bakanı istifa etti

ABD Sağlık Bakanı Tom Price, Mayıs ayından bu yana resmi işleri için 26 kez özel uçak kullandığını ve bu uçuşların vergi mükelleflerine 400 bin dolara mâl olduğunu itiraf ederek özür dilemişti.

29 Nisan 2018 20:30

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı Tom Price, resmi işleri için pahalı özel uçaklar kullandığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

ABD Sağlık Bakanı Tom Price, Mayıs ayından bu yana 26 kez özel uçak kullandığını ve bu uçuşların vergi mükelleflerine 400 bin dolara mâl olduğunu itiraf ederek özür dilemişti.

Siyasi haber sitesi Politico'nun yaptığı araştırmaya göre ise Price'ın seyahatleri 1 miyon dolardan fazlaya mal oldu.

Politico, Price'ın yurt dışı seyahatlerinde askeri uçakları kullandığını da iddia etti.

ABD'de, ulusal güvenlik konularında çalışanlar hariç, hükümet yetkilileri iş seyahatlerinde ticari uçuşları kullanmak zorunda.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın, Price'ın istifasını kabul ettiği belirtildi. Price'ın yerine geçici olarak Don J Wright getirildi.

Trump'ın kabinesinde 3 isim daha özel uçak kullanımı nedeniyle inceleme altında.

Washington Post ve Politico'nun araştırmasına göre:

Trump daha önceki açıklamalarında masraflardan mutlu olmadığını belirtmişti.

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