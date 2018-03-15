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Eğitim

Resmi Gazete'de yayımlandı; bazı fakülteler kapatıldı, 3 yeni tıp fakültesi kuruldu

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olan mühendislik fakültesi kapatıldı

15 Mart 2018 12:07

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile bağlantı ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre bazı fakülteler kapatıldı, bazı fakültelerin adları değiştirildi. Yayımlanan karara göre 3 yeni tıp fakültesi kuruldu.

Buna göre, Atılım Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı tıp fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı tıp fakültesi ve Üsküdar Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesi kuruldu.

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olan mühendislik fakültesi kapatıldı.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunun Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanması kararlaştırıldı.

Bu arada, söz konusu yüksekokulun kapatılarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmasına karar verildi.

Öte yandan, İstanbul'da bulunan İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu'nun merkezinin İzmir'e taşınması ve adının İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesi kararı alındı.

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