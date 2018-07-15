Resmi Gazete'de yayımlandı; 6 üniversiteye rektör atandı

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile 6 üniversiteye yeni rektör atandı. İstanbul Üniversitesi'nden ayrılması tartışma yaratan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atamalara göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca;

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar,

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Akın Levent,

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nuri Aydın,

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erol Özvar,

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof Dr. Hüseyin Çiçek,

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı.