Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün de aralarında olduğu 770 kişinin mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, "FETÖ/PDY, PKK/KCK, dini istismar eden terör örgütleri ve sol terör örgütleri"ne üye 770 kişi ve 1 tüzel kuruluşun mal varlıkları donduruldu.

Mal varlıkları dondurulanlar arasında Türkiye kamuoyunun Ergenekon davasıyla tanıdığı, 17-25 Aralık soruşturmalarını takip eden süreçte görevden alınan savcı Zekeriya Öz ve 2016’daki darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olarak adı geçen Adil Öksüz de yer aldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın da ismi listede.

Mal varlıkları dondurulan diğer kişiler arasında ise eski Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkerim Balcı, gazeteci Cevheri Güven ve gerçek adı Emrullah Uslu olan gazeteci Emre Uslu yer aldı.

Mal varlığı dondurulan kurum, kuruluş yeri ABD olan Niagara Vakfı oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan karar şöyle: