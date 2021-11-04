Resmi Gazete'de yayımlandı: Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Kasım olarak belirlendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, 7 Ekim 2021 tarihli ve 4618 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanan Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihinin 10 Kasım 2021 olarak tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.