Resmi Gazete'de yayımlandı: Letonya vatandaşlarının vizesiz Türkiye ziyareti süresi uzatıldı

Letonya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde 180 gün içinde 90 gün vizesiz kalabilmelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Letonya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresi her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldı.

Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildiği belirtildi. (İHA)