Resmî Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı Hazine ve Maiye Bakanlığı'na atamalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek olan vergi müfettişleri ve vergi müfettişi yardımcıları ile ilgili atama kararı belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılan vergi müfettişleri atamaları kapsamında göreve atanan isimler Resmi Gazete'nin 8 Şubat 2022 tarihli sayısında yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Hazine ve Maiye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, Vergi Müfettişliklerine ve Vergi Müfettiş Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aşağıdaki listelerde yer alan isimler atandı.

Resmî Gazete'deki karar için tıklayın.