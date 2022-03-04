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Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin bekçi alınacak

04 Mart 2022 01:29

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.

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