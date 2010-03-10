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Yaşam

Resim ve heykel müzesinde hırsızlık

Ankara Resim Heykel Müzesi'nden, 18 eserin çalındığı belirlendi.

10 Mart 2010 02:00

T24 - Ankara Resim Heykel Müzesi'nden, 18 eserin çalındığı ortaya çıktı. 13 eserin fotokopilerle değiştirildiği 5 eserinde çerçevesinden sökülerek alındığı belirlendi.
     
Resim Heykel Müze Müdürü Ömer Osman Gündoğdu, dün Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek müzeden hırsızlık olduğunu bildirdi.
    
Müzede yaptıkları tespit sonucu Hoca Ali Rıza'ya ait karakalem çalışması 13 eserin çalındığını belirlediklerini bildiren Gündoğdu, çalınan eserlerin yerine fotokopilerinin konulduğunu kaydetti.
    
Ayrıca, müzeden 5 eserin de çerçevesinden alındığını belirlediklerini kaydeden Gündoğdu, bu eserlerin kimlere ait olduğunu henüz tespit edemediklerini belirtti.
    
Müze müdürünün ihbarı üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kimlik Tespit ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Resim ve Heykel Müzesi'nde inceleme yaptılar.
    
Yetkililer, hırsızlık olayı ile ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.


 

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