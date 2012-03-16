Resim Heykel Müzesi müdürü milyon dolarlık eserleri çaycıya mı temizletti?

T24 - Kurumunda tartıştığı memur Birgül Baran’ı iterek belini kıran ve Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nce “kasten adam yaralamak” suçundan 1.5 yıl hapse mahkûm edilmesinin ardından görevinden alınan Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Müdürü Ömer Osman Gündoğdu’nun kurumda bulunan ve her biri milyon dolar değerindeki ünlü ressamlara ait tabloları çaycılara temizlettiği ortaya çıktı. Müfettişlerin bilgiyi kurum personeli ile yaptıkları görüşmeler sırasında ortaya çıkardığı kaydedildi. Bakanlığın söz konusu olayla ilgili de soruşturması sürüyor.

Öte yandan Baran’ın Gündoğdu’nun kendisini iterek yaralamasının ardından bakanlığa şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında “uyarı” cezası almasına itiraz ettiği dilekçesinde, müfettişlerin söz konusu olaya ilişkin kamera kayıtlarını mahkemeden gizlediği de ortaya çıktı.

Selda Güneysu'nun Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, Baran, o dönem bakanlığa yazdığı dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Kamuda, devletin dairesinde amir tarafından yaralama olayı 7 Ekim 2010 tarihinde işlenmiş, olayın ve şikâyet dilekçelerimin üzerinden 1 yıl geçmiş ve nihayetinde Müze Müdürü Gündoğdu’nun aslı olmayan iftira ve ifadelerini koruyarak rapor sonuçlandırılmaya çalışılmıştır. Üzerime atılan ‘uyarma’ cezası da haksız yere verilmiş karardır. Bakanlık Müfettişi Görkem Karakuş Kurşunlu, duruşmalar öncesinde Gündoğdu’nun müzede tarafıma kötü muamale, şiddet içeren davranışlarını içeren güvenlik kamera görüntülerinin 2 farklı tarihte olduğunu söylemiş ve bu görüntülerin kopyalarını 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ne vereceğini bildirmişti. Ancak Kurşunlu, ne mahkemeye ne de tarafıma duruşma öncesi CD vermiştir. Mahkeme sonuçlandıktan sonra ise Teftiş Kurulu Raporu’ndan sadece 1 CD tarafıma verildi.”