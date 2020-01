Resident Evil 5: İntikam 14 Eylül'de

Paul W. S. Anderson'ın yazıp yönettiği 675 milyon dolar hasılatlı film serisi, beşinci ve bugüne kadarki en görkemli bölümü RESIDENT EVIL 5: İNTİKAM'la geri dönüyor. Film son 3D teknolojisiyle çekildi.

Umbrella şirketinin ölümcül T-virüsü dünyayı kırıp geçirmeye devam ederken, küresel nüfusun gitgide daha fazlası ölümcül zombi kitlelerine dönüştürmektedir. İnsan ırkının ilk ve tek umudu olan Alice (Milla Jovovich), Umbrella'ın en gizli operasyon karargahının merkezinde uyanır. Elit komandolardan oluşan bir ekibin yardımıyla bu yüksek teknolojili dev tesisten kaçmak için ölüm kalım mücadelesi veren Alice'in savaşı Tokyo, New York, Moskova ve Washington D.C.'de sürer. Bu süreçte bir zamanlar inandığı her şeyi gözden geçirmesini gerektirecek akıl almaz sırların iç yüzüyle karşılaşır. Yeni edindiği müttefikler ve eski dostlardan gelen yardımla, unutulmanın eşiğine gelmiş bu düşmanca dünyanın ayakta kalması uğruna mücadele etmek için yeni bir neden bulur. Geri sayım başlamıştır.

Milla Jovovich'e Michelle Rodriguez (Resident Evil, Avatar), Kevin Durand ("Robin Hood", "Lost"), Sienna Guillory ("Resident Evil: Apocalypse", "Resident Evil: Afterlife"), Shawn Roberts ("Resident Evil: Afterlife"), Aryana Engineer ("Orphan"), Colin Salmon ("Resident Evil"), Johann Urb ("2012"), Boris Kodjoe ("Resident Evil: Afterlife") ve Li Bingbing ("Snowflower and the Secret Fan") eşlik ediyorlar.

RESIDENT EVIL 5: İNTİKAM'ı Paul W.S. Anderson ("The Three Musketeers", Resident Evil serisi) yazdı ve yönetti. Yapımcılığını Jeremy Bolt ("The Three Musketeers", "Resident Evil: Afterlife"), Paul W.S. Anderson, Robert Kulzer ("The Three Musketeers", Resident Evil: Afterlife"), Don Carmody ("The Three Musketeers", "Resident Evil: Afterlife") ve Samuel Hadida ("Resident Evil: Afterlife", "Good Night, and Good Luck") ortak yapımcılığını Victor Hadida'nın gerçekleştirdiği filmin yönetici yapımcısı Martin Moszkowicz ("The Three Musketeers", "Resident Evil: Afterlife"), yardımcı yapımcısı ise Hiroyuki Kobayashi. Film Capcom'in "Resident Evil" isimli video oyununa dayanıyor. RESIDENT EVIL 5: İNTİKAM'ın görüntü yönetimi ASC, CSC'den Glen MacPherson ("Resident Evil: Afterlife", "The Three Musketeers"), kurgusu Niven Howie ("Resident Evil: Afterlife", "The Raven"), yapım tasarımı Kevin Phipps ("V for Vendetta", "Ghost Rider: Spirit of Vengeance"), kostüm tasarımı Wendy Partridge'in ("Conan the Barbarian", "Legion") imzasını taşıyor. Filmin görsel efektler amirliğini Dennis Berardi, dijital efektlerini ise Mr. X Inc. üstlendi. Orijinal müzikler tomandandy'ye ait ("Resident Evil: Afterlife").